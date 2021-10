Lõuna-Korea verisevõitu põnevussari «Squid Game» on Netflixi kaudu vallutanud kogu maailma ning tõusnud seriaaliks, millest «kõik räägivad». Edu toob endaga pahatihti ikka pahandusi kaasa ja nii on sarja süüdistatud nii interneti tühjakspumpamises kui nüüd ka plagiaadis.