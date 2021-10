Häbistatud Kuldgloobused tahavad fööniksina tuhast tõusta: 2022. aasta gala ikkagi toimub?

Kindel on aga see, et telekanal NBC, mis Kuldgloobusi 1996. aastast alates on eetrisse andnud, seda tuleval aastal ei tee – nii kinnitas telekanal juba maikuus. Põhjuseks paljastus, mis tõi avalikkuse ette asjaolu, et Hollywoodi välisajakirjanike liidu 87 liikme seas pole ühtegi mustanahalist liiget ega ole viimastel kümnenditel ka olnud.