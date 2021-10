ESIMENE KLÕPS ⟩ «Düüni» staar kehastab Johnny Deppi kuulsaks mängitud «kommionu»

Dahli lugu poisist, kes võidab suure šokolaadiloterii ning pääseb külastama Willy Wonka imelist šokolaadivabrikut, on üles kasvatanud mitmeid põlvkondi lapsi – sama on teinud ka raamatu põhjal valminud filmid, mida on kokku kaks. Esimene ilmus 1971. aastal ning tegu oli klassikalise Hollywoodi fantaasiafilmiga, milles oli rõhk muinasjutulisusel. Willy Wonkat kehastas siis tänaseks siit ilmast lahkunud Gene Wilder.