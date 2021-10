TULEKUL ⟩ Selgusid Christopher Nolani uue filmi pealkiri ja peaosaline

Kui uue Nolani-filmi tulekust on vihjamisi räägitud juba mõnda aega , siis viimaks on filmiprojektilt hakanud saladuskate ka ametlikult kerkima. Deadline vahendab , et linaloo pealkirjaks saab «Oppenheimer» ning esilinastus leiab aset 21. juulil 2023 (Nolani filmid esilinastuvadki harjumuspäraselt juulikuus – toim).

Filmi aluseks on Pulitzeri preemia pälvinud 2006. aasta elulooraamat «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer», mille autorid panustasid biograafia valmimisse 25 aastat oma elust.