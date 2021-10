Ja need «naisbondid» on tehtud tugevast Hollywoodi puust: filmis näeb rahvusvaheliste salaagentidena maailma päästmas sellised tippstaare nagu Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penélope Cruz, Diane Kruger. Ühe spioonina näeme kinokeraanil ka Hiina megatähte Fan BingBingi, kes läänemaailmas tuntud selle poolest, et ta 2018. aastal pea kolmeks kuuks kui vits vette kadus ning keda rahvavabariigi valitsus maksupettuse pärast taga ajas.