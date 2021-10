SAATELÕIK ⟩ «Teletopi» nädala pirnid: mupo varustusse peaksid kuuluma taser, piits ja nahast müts

Üheks meeleolukamaks teemaks oli saates roheliste esinaise Züleyxa Izmailova alias Zuzu (naljaga pooleks?) välja käidud «šokeeriv» abinõu suitsukonide loopimisega võitlemisel – munitsipaalpolitsei (mupo) võiks sellisel juhul kasutusele võtta taseri! Jan Uuspõld pakkus välja, et eriti kasulik võiks elektrilöök olla kanepi suitsetajatele, kuna lõõgastavate ja ergutavate ainete üheaegne tarbimine andvat narkomaanide sõnul selle kõige mõnusama laksu. «Iga saadiku ülim eesmärk on ju pakkuda valijale maksimaalset naudingut,» märkis Mart Juur. Peeter Oja leidis seepeale, et ehk peaks mupo arsenali ka piits ja nahkrõivastus kuuluma. Vaata naljakat arutelu saateklipist!