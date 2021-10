5 uut ja erilist filmi, mida sel nädalavahetusel kinno vaatama minna

«Libahundid meie seas»

Aasta 1402. Kuninganna Margrete on saavutanud selle, mida paljud mehed enne teda olid üritanud: ta on koondanud Taani, Norra ja Rootsi Kalmari uniooni, mida ta valitseb oma lapsendatud poja Eriku eestkostjana. Ent vaenlaste sepitsetud vandenõu seab Margrete dilemma ette, mis võib hävitada kõik, millesse ta on uskunud.

Õigusemõistmise nädal: «Süstlapargi laps»

Uskumatuna kõlava tõestisündinud loo peategelane on 11-aastane Mia, kelle mõlemad vanemad on narkomaanid. Kui kohalik süstlapark, kus Mia vanemad tavaliselt igapäevast narkodoosi saamas käivad, kinni pannakse, ja tema ema ja isa lahutavad, on tüdruk sunnitud koos emaga kaugesse väikelinna kolima.

Õigusemõistmise nädal: «Sõna sõna vastu»

Režissöör ja stsenarist Leonardo Antonio on teinud põhjalikku eeltööd, et tuua meieni haarav draama sellest, mis juhtub siis, kui naine kaebab vägistamise tõttu kohtusse omaenda abikaasa. Niigi raske olukorra teeb hullemaks see, et abikaasa on ühtlasi ka peaprokuröri asetäitja ainuke poeg. Võimu vahekord on täiesti paigast ära ja lisaks kõigele muule peab naine silmitsi seisma patriarhaalse ühiskonna iganenud arusaamadega, millest on läbi imbunud ka Portugali kohtusüsteem. Näeme samm-sammult, mis juhtub naise ja tema eluga sellises keerulises olukorras. «Sõna sõna vastu» kõrghetk on kahtlemata kohtustseen, mis vältab peaaegu reaalajas ja annab vaatajale võimaluse ära kuulata kõik osapooled.