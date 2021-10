Auhinnatud Siberi-dokki «Ivanna elu» saab nüüd vaadata kodustelt ekraanidelt

Hiljuti Zürichi filmifestivalil parima dokfilmi auhinnaga pärjatud «Ivanna elu» peategelane on 26-aastane neenetslanna Ivanna – viie lapse ema, kes elab Põhja-Siberis traditsioonilist nomaadielu, karjatades esivanemate kombel põhjapõtru. Muutuva keskkonna ja kliimamuutuste tõttu on enamik ta põtru aga hukkunud ning naine aimab oma eluviisi peatset lõppu.

Ivanna abikaasa Gena on pere juurest linna kolinud, lootes leida tööd naftatööstuses. Tema tööotsingud pole seni aga vilja kandnud. Ivanna otsustab oma abielule anda veel viimase võimaluse, kolides samuti linna ning üritades tööd leida Gazpromis. Kõik ei lähe aga sugugi loodetult. Gena osutub vägivaldseks alkohoolikuks ning tagasiteed tundrasse enam pole. Nii peabki noor naine end kokku võtma, et kindlustada nii enda kui ka oma viie lapse tulevik.

Film jälgib nelja aasta jooksul Ivanna dramaatilisi pöördeid täis elu, alates tundrast kuni praeguseni, kus ta elab koos lastega Siberis Norilski linnas. Lisaks tõsistele teemadele leiab filmist sellest kauneid loodusvaateid Põhja-Siberi aladelt ning dramaatilisi sündmusi vürtsitab Ivanna laste vahetu olek, huumorimeel ning muretu leppimine kõiksugu ekstreemsete olukordadega.

«Ivanna elu» Eesti-poolse produtsendi Marianna Kaati hinnangul seisneb «Ivanna elu» tugevus selles, et režissöör jälgis filmis peategelast ja tema pere nelja aasta jooksul väga lähedalt. «Sa vaatad filmi ja tunned, nagu elaksid nende inimeste seas ja toimetaksid nendega koos. See on haruldane meetod, mida iga filmitegija ei valda. Samas ei lasegi iga filmitav ennast nii lähedale. Siin on kokku saanud hea kooslus,» sõnas Kaat.

Produtsent lisas, et maailmas vähe riike, kus dokumentaalfilm üldse kinolevisse jõuab. «Eesti on selles mõttes eriline, et praktiliselt kõik valminud dokid käivad ikkagi kinost läbi. Loodan väga, et Apollo TV-ga kasvatame huvi ja filmi vaatajaskonda praegusel keerulisel ajal, kus paljud inimesed võib-olla ei julgegi kinno minna,» rääkis Kaat.

«Ivanna elu» valmis Venemaal tegutseva Guatemala režissööri Renato Borrayo Serrano käe all. Filmi kaastootja on Eestist Baltic Film Production ning muusika on loonud helilooja Timo Steiner, kes pälvis hiljuti Eesti filmi- ja teleauhindade galal parima helilooja auhinna.