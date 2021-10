TREILER ⟩ Eesti publiku ette jõuab Herman Simmist inspireeritud Leedu põnevussari «Nuhk»

Rahvusvahelise koostöö käigus valminud sarja «Nuhk» looja on kuulus Leedu produtsent ja stsenarist Erikas Kundreckas , kelle sõnul näitab «Nuhk» Simmi lugu teise nurga alt. Kundreckas tegi käsikirja loomiseks palju eeltööd, töötades läbi tuntud Briti ajakirjaniku Edward Lucase artikleid ja raamatuid endistest Nõukogude Liidu riikidest ning Vene luure siinsest tegevusest. Lisaks vaatas ta dokumentaale ja suhtles ka Leedu politseiametnikega. Lavastaja sõnul meenutab kurikuulsat Simmi kõige enam sarja tegelane Aksel Ruudi, kes on endine Eesti politseiülem ja Vene luureagent.

«Sarjas on palju fiktiivset, sest osa detaile on endiselt salastatud. Samuti on Kundreckas sarja kaasahaaravamaks ja intrigeerivamaks teinud, sest avastas oma uurimistöö käigus, et ametnike ja spioonide töö võib päriselus olla üpris igav,» seisab pressiteates. «««Nuhk» ei paku ainult kaasahaaravat lugu, vaid aitab ka mõista praegust poliitilist olukorda. Ajal, mil Venemaa propaganda õitseb ja agressioon kasvab, aitab «Nuhk» ajalugu ja hetkesündmusi näha teisest perspektiivist,» teatab TV3 Grupp.