STSEEN FILMIST ⟩ Vaata, kuidas Matt Damon ja Adam Driver keskaegseks duelliks valmistuvad

«Viimases duellis» rändab vaataja 14. sajandi Prantsusmaale, milles Matt Damoni kehastatud Jean de Carrouges süüdistab oma Adam Driveri mängitud sõpra Jacques Le Gris'd oma abikaasa Marguerite de Carrouges'i ( Jodie Comer ) vägistamises. Vennastest saavad vaenlased, kellele kohus annab erandkorras loa duelliks – iidseks ühe poole surmaga lõppevaks arveteklaarimiseks, mis tolleks ajaks oli juba ajaloohämarustesse vajunud. Paraku on siin üks konks: kui Jean peaks kaotama, loetakse õigeks vastane ning mehe abikaasa põletatakse tuleriidal kui valetaja. Teadaolevalt oligi tegu viimase duelliga Prantsusmaal, nagu ka pealkiri viitab.

Ridley Scotti lavastatud film toob üle tüki aja ekraanil taas kokku vanad sõbrad Ben Afflecki ja Matt Damoni, kes ka linaloo stsenaariumi koos kirjutasid. Näitlejate ühisest sulest on varasemalt pärit režissöör Gus Van Santi 1997. aasta Oscari-film «Hea tahte jaht» (Good Will Hunting), mis tõi meestele parima originaalstsenaariumi kuldmehikese. Sedapuhku on tegemist aga adaptsiooniga, mis põhineb Eric Jageri raamatul, mis filmiga sama nime kannab.