VÕTTEELU ⟩ Erki Laur harjutas «Reeturi» rolli jaoks koduaias noavõitlust

Uuel hooajal jõuab sarja sündmustik tänapäevale lähemale: käibele on tulnud euro ja peategelane Alfred Vint (Tambet Tuisk) tegutseb endiselt Eesti riigiaparaadis. Ta on kogunud juurde austust ning paguneid, kuid riigireetmine pole tema elust kadunud.

««Reetur» on kahtlemata üks omapärasemaid sarju Eesti telemaastikul ning seda nii temaatika kui ka stiilipuhta kvaliteedi poolest. Teises hooajas oleme teinud väikese ajahüppe ja näeme lõpuks, mis puust Alfred Vint päriselt on tehtud ja kui kaugele on ta nõus minema oma kuritegelikul teel,» sõnab sarja režissöör Ove Musting.

Töö ja puhkus käsikäes

Erki Lauril on pärast koroonapausi mitmeid projekte ning tööst tal enda sõnul õnneks puudust ei tule: hetkel käivad tal Von Krahli Teatris 13. novembril esietenduva lavastuse «Fundamentalist» proovid. «Tegemist on armastuslooga preestrist, kes tunnistab, et on saatana tööriist,» lisab Laur.

Suvi möödus tal erinevatel filmivõtetel. «Suvi on tõepoolest imeilus olnud – päikesepaiste ja lühikesed ööd andsid palju energiat, otseselt polnudki vaja eraldi puhata. Tore oli ka see, et pikk koroonapaus näitlemises läbi sai,» lisab Laur.

Pea kõige kuumematel suvepäevadel võeti üles sarja «Reetur» teise hooaja stseenid, kus Laur mängib kapo vanemassistenti Alari Triiki. «Triik on oma ala professionaal ja koos ülemuse Raimond Tankiga (Ott Aardam) moodustame tõhusa luuretiimi,» kirjeldab Laur oma tegelaskuju.

Luuretandemi ülesandeks on kinni nabida riigireetur Alfred Vint. «Nende tegelaste jaoks algab lugu sellega, et pika töö tulemusena viiakse läbi operatsioon Narvas, peale mida kutsutakse mõlemad mehed pealinna. Siit saab juba alguse meie tegelaste jaht «reeturile». Tank juhib tiimi, hoiab pilku suurel pildil ning vastutab. Alari erioskus on näha detaile, samas võtab ta elu ja olukordi kergemalt. Alari on äärmiselt lojaalne oma paarimehele, kes ka esimeses hooajas ta elu päästab,» paljastab Laur tükikest teise hooaja tegevustikust.

Erki Laur sarjas «Reetur» FOTO: Kairit Leibold

Pea-ees-vette-eksperiment

Teatrirollide jaoks on näitlejal aega süveneda, harjutada ning lõpuks väljatöötatud ja lihvitud tulem ka publiku ette tuua. Filmi- ja sarjarollidega on aga teisiti – kodus stsenaariumi lugedes saab teatud üldpildi ning tunnetuse, kuid võttele jõudes võib ette tulla muudatusi. Sellises olukorras on oskus olla paindlik ning minna vooluga kaasa väga oluline.

Kutse «Reeturi» 2. hooaja võtetele jõudis näitlejani üpris viimasel hetkel. «See on kõige väiksema etteteatamise ja -valmistusega roll, mida olen teinud. Reaalselt jäigi selleks lõpuks üks päev. Olen üldiselt aeglane ja tunnen ennast mugavalt, kui võin rollile pühendada minimaalselt paar-kuus kuud. Nii saan harjutada vajalikke erioskusi, jälgida päriselu inimesi ja koguda n-ö ballasti,» kirjeldab Erki enda harjumuspärast tööprotsessi.