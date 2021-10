Litvinenko tapmise uurimisest valmib tuleval aastal draamasari

«Litvinenko» on lugu otsusekindlatest Scotland Yardi uurijatest, kes töötasid 10 aastat selle nimel, et teada saada, kes vastutab Alexandr Litvinenko mürgitamise eest.

Sarja tegevus leiab aset 2006. aasta novembris, mil uurijad kutsutakse Londonis asuvasse haiglasse, et küsitleda järjest halveneva tervisega patsienti, kelleks on endine Venemaa luuretöötaja Alexandr Litvinenko, kes väidab, et tema mürgitamine oli Venemaa presidendi Vladimir Putini tellitud. Surivoodil lebades annab ta uurijatele täpseid detaile haigestumiseni viivate sündmuste kohta, mis juhatavad kahe Vene ohvitseri jälile.

Alexandr Litvinenkot kehastab sarjas šotlasest näitleja David Tennant, kes on tuntud seriaalist «Doctor Who». Draamasarja keskmes on Alexandri kartmatu ja väärikas lesk Marina, kes väsimatult võitles selle nimel, et veenda Briti valitsust tema abikaasa mõrvareid avalikult nimetama ning mõistma Vene riigi rolli Litvinenko mõrvas. Marina Litvinenkot kehastab seriaalis Margarita Levieva, kes on tuntud seriaalidest «The Blacklist» ja «Revenge».