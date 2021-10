TREILER ⟩ Eesti kinodesse jõuab Cannes'i skandaalselt seksuaalne võidufilm «Titaan»

Visionäärist Pariisi stsenaristi ja režissööri Julia Ducournau teine täispikk mängufilm on vaatemänguliselt lummav lugu noorest naisest Alexiast, kes sattus lapsepõlves autoavariisse. Sellest peale on tema pähe monteeritud titaanplaat. Õnnetusest on möödas 15 aastat ning täiskasvanuks saanud tüdruk töötab nüüd striptiisitarina ja tunneb vastupandamatut seksuaalset tõmmet autode vastu. Täiesti uskumatul moel rasedaks jäävat Alexiat hakkavad tabama ohjeldamatud agressiivsushood, mis muudavad ta ohtlikuks teistele inimestele tema ümber.