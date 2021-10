SAATEKLIPP ⟩ «Kui vana ma olen?» võistlejad mängivad Mongoolia ralli nimel

Et võita 10 000 eurot, tuleb võistlejatel ära arvata kuue võõra inimese vanus. Iga eksitud aasta võtab võidusummast maha teatud summa. Iga arvatava puhul on võistlejatel kasutada ka üks vihje. Mida täpsemad on arvajad, seda suurema summa nad võidavad.

Tänased mängijad Sander ja Taigar on eluaaegsed sõbrad, juba lasteaiast saati. Samuti on nad käinud samas koolis, samas klassis ja isegi koos kaitseväes. Ka nende emad said omavahel sõpradeks. Üheskoos meeldib noormeestele teha erinevaid ekstreemsusi ja reisida. Nende unistuseks on põrutada tuleval aastal 1987. aasta Mitsubishiga 30 000 kilomeetrisele Mongoolia rallile – tuleb saatest võit või mitte.