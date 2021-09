VARSTI KINOS ⟩ Trine Dyrholmist saab sünges draamas ajalooline Põhjala kuninganna

Aasta 1402. Kuninganna Margrete on saavutanud selle, mida paljud mehed enne teda olid üritanud: ta on koondanud Taani, Norra ja Rootsi Kalmari uniooni, mida ta valitseb oma lapsendatud poja Eriku eestkostjana. Ent vaenlaste sepitsetud vandenõu seab Margrete dilemma ette, mis võib hävitada kõik, millesse ta on uskunud.