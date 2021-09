GALERII JA VIDEO ⟩ Londonis esilinastus uus Bondi-film, kuhu saabus ka kuninglik perekond

1962. aastal alanud saaga 25. filmis «007: Surm peab ootama» on Bond (Daniel Craig) tegevteenistusest lahkunud ning naudib rahulikku elu Jamaikal. See rahu saab aga rikutud, kui ilmub välja tema vana sõber, CIA agent Felix Leiter (Jeffrey Wright), et Bondi abi paluda. Missioon päästa röövitud teadlane osutub oodatust tunduvalt keerukamaks, viies Bondi vastamisi salapärase kurikaelaga, kes on relvastatud uue ohtliku tehnoloogiaga.