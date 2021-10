SAATEKLIPP ⟩ Nalja teed või? Sibula koorimine ajab Kanal 2 kokasaates ema ja poja riidu

Uues kaasahaaravas telesõus astuvad perekonnaretseptide valmistamises vastamisi kaks paari: lapsevanemad juhendavad ja lapsed kokkavad. Saates, kus terve pere on rambivalguses, on emotsioonid kiired üle keema. Juhul, kui lapsevanem tunneb, et tema võsuke ei saa ülesandega hakkama, on tal võimalus vajutada paanikanuppu ja ise käed külge panna, kuid ka sellel on oma hind – kogu toiduvalmistamise aeg hakkab jooksma topeltkiirusel. Žürii valib välja maitsvama roa ning parim paar võidab auhinnaraha ja pääseb oma tiitlit kaitsma järgmisesse saatesse.