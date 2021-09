KAADRI TAGA ⟩ Vaata, kuidas valmib Sander Joone sürrealistlik rallifilm «Sierra»

«3D animatsioon on aeganõudev kunst, kus karakterid võrsuvad justkui tühjusest. Erinevalt joonisfilmist tuleb siin luua reaalsetele inimestele sarnane ruumiline skelett, kus on kõik pisidetailideni paigas. Minu jaoks on 3D animatsioon sarnane pigem nukufilmile,» kirjeldab 3D animatsiooni protsessi «Sierra» režissöör ja stsenarist Sander Joon.

Sander Joon on varasemalt lavastanud kolm animafilmi: «Velodrool» (2015), «Moulinet» (2017) ja «Sounds Good» (2018), mis on teiste seas rännanud sellistel festivalidel nagu Annecy, DOK Leipzig, Ottawa, Go Short, Stuttgart, Fredrikstad, Kaboom, Supertoon, Animateka and GLAS.