TÄNA ÕHTUL ⟩ «Roaldi retked Eestis» toob kaks eestlast esimest korda vaba Tallinna

Eesti filmi- ja teleauhindade galal parimaks intervjueerijaks valitud ajakirjanik Roald Johannson on oma rännakutel tihtilugu kuulnud legende kaasmaalastest, kes pole vabas Eestis mitte kunagi Tallinnas käinud. Pärast pikka ja põhjalikku uurimustööd, olles otsinud nii maa alt kui maa pealt, leidis sihikindel saatejuht need eestlased lõpuks üles ning korraldas neile üllatusterohke kultuuripäeva pealinnas, esimest korda Eesti Vabariigi ajastul.

Proua Juuli on vitaalne vanaproua, kes on orvuna üles kasvanud. Tema vanemad surid kui ta oli 10-kuune, seega jäi ta vanavanemate hooldada. «Ülimalt empaatilise ja heatahtliku inimesena on Juuli ka veel 91-aastasena vitaalne inimene, kes siiani oma peenramaa ja kartulipõllu eest hoolt kannab. Linnaareng on teda alati huvitanud,» sõnas Roald.