PÜHAPÄEVAL ⟩ «Südamesoov» tõttab appi 23-aastasele Vana-Vigala kassipäästjale

Vana-Vigalas elab Gabriel, kes on võtnud oma südameasjaks aidata kõiki hüljatud kasse, kel vähegi elulootust on. Esimese kassi päästis ta ise 10 aastat tagasi, olles siis vaid 13-aastane poiss. Aastaid tegutses Gabriel koos oma isaga, kellega koos ehitati abi vajavatele loomadele vajalikud puurid õnnetuid kodutuid loomi käidi kaugemaltki koos ära toomas. Ravi ja hoolt said kõik hätta sattunund tublid tegelased, kellel polnudki enam kellegi teise peale loota. Kuus aastat tagasi suri isa vähki, kuid Gabriel on nende koos alustatud tööd jätkamas. Tema kasside turvakodus elab praegu 100 kassi, kelle eest noormees hoolitseb paremini kui paljud oma ainsa looma eest.

Gabriel elab koos oma emaga, kes on Vana-Vigalas üles kasvatanud kõik oma 15 last. Nad elavad kasside turvakoduga samas kortermajas, kus nende valduses on üks trepikoda kuue korteriga. Neist kahes elavad kassid, üks on Gabrieli enda elukohaks. Maja kaks ülejäänud püstakut seisavad aga tühjalt juba paar aastakümmet. Majaga on varasemalt peetud suuri renoveerimisplaane, kuid viimastel aastatel on saanud selgeks, et seda ootab mitte väga kauges tulevikus ees hoopis lammutamine.

Kasside turvakodusse maja kolmandal korrusel tuleb kogu vajalik omal jõul. See tähendab aga, et üles tuleb viia iga kuu nii tonn pelleteid kassiliivakastide jaoks kui kogu kiisude kvaliteettoit, mis iga paari nädala tagant Saksamaalt tellimusega kohale jõuab. Gabrieli jaoks on kogu kasside jaoks jooksmine aga isegi veidi ohtlik, sest paar aastat tagasi avastati tal südameprobleem.

Ema on Gabrieli tervise pärast pidanud muret tundma juba sünnihetkest peale. Kuus korda ümber kaela olnud nabanöör tekitas juba esimesel elupäeval nooremehele eluohtliku seisundi.

Teist korda sattus Gabriel surmasuhu väikese poisina, kui mängukaaslase rotveiler teda kaelast pures. Ema meenutab, et oli sel sügisesel päeval kurke purkidesse panemas, kui nägi aknast, kuidas tema poeg lausa purskab verd. Kiirabi jõudis aga õnneks õigel ajal ja selgus, et Gabrielil oli läinud õnneks — napilt jäi koera hammastest puutumata unearter, mille purunemine oleks tähendanud kiiret ja kindlat surma.

Võibki tunduda uskumatu, et pärast seda, kui üks loom on ühele inimesele nii palju liiga teinud, on kannatanu ikka suur loomaarmastaja. Gabriel aga on, sest ta usub kindlalt, et loom pole oma halvas käitumises kunagi süüdi — selles on süüdi kasvatus ja keskkond, millesse inimene ta pannud on.