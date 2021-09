TREILER ⟩ Eesti parim dokk «Üht kaotust igavesti kandsin» jõuab kinodesse

Rahvusvaheliselt ning nüüd ka kodumaise žürii poolt kõrgelt hinnatud Carlos E. Lesmese dokumentaalfilm «Üht kaotust igavesti kandsin» räägib loo eesti perekonnast, kelle elu on sõltlasest pereliikme tõttu pea peale pööratud. Film on valminud Eesti, Kolumbia ja Rootsi koostöös.

«Oleme filmi esilinastust edasi lükanud täpselt kolm korda. Nüüd oleme otsustanud, et toome filmi kinno, sest niikaua, kuni film pole kinos linastunud, ei ole ta ka filmitegijate jaoks valmis saanud. Sellel filmil on palju potentsiaali vaatajaga suhestuda just kinosaalis. Kinod on filmi vastu üles näidanud suurt huvi ja meil on selle üle väga hea meel,» sõnas filmi produtsent Liis Nimik.