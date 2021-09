TÄNA ÕHTUL ⟩ Kanal 2 uue krimisarja «Kümnest kümme» juhtumite keskmes on reaalsed Eesti paragrahvid

Produtsent Toomas Kirsi ja stsenarist Eleonora Bergi käe all valmiv «Kümnest kümme» ei ole teletandemile esimene ühine krimisari – 14 hooaega eetris olnud «Kelgukoerad» on kordustena ekraanil siiani. Uus sari erineb aga oma eelkäijast nii peategelaste kui ka sarja ülesehituse poolest, teatab telekanal.

Krimisari «Kümnest kümme» on lugu kahest noorest politseiuurijast ja nende lähimatest kolleegidest. Uurija Paul Hunt (Stefan Hein) saabub Kanadast ja asub tööle uurija Saara Tammiku (Grete Konksi) paarilisena. Jõukas väliseestlaste perekonnas kasvanud Paul ja traagilise lapsepõlvesaatusega Saara lahendavad keerulisi juhtumeid, mis liidavad neid kolleegidena, kuid eraelus valitsevad mõlemat segadus ja saladused. Kindlakäeline ülemus Maida (Kristina Vähi), kogenud kolleeg Kalev (Meelis Põdersoo) ja asendamatu ekspert Evelin (Maarja Tammemägi) aitavad Saaral ja Paulil olla edukad oma töös, kuid isiklikus elus tuleb mõlemal omal käel hakkama saada. Paraku pole see lihtne, kui kokku on saanud naiivsed unistused ja lahendamata saladused.