TREILER ⟩ Netflixi film räägib rassiteesklusest 1920ndate New Yorgis

Näitlejana tuntud Rebecca Halli lavastajadebüüt põhineb Nella Larseni 1929. aasta romaanil ja räägib kahest afroameerika juurtega naisest 1920ndate New Yorgis, kus mustade ja valgete elude vahelt jookseb jäme joon. Sümboolselt mustvalge filmi tegelaste jaoks tekivad ootamatult aga isiklikud hallalad, kui koos koolis käinud naised omavahel ootamatult täiskasvanutena uuesti kohtuvad ning üks neist on vahepeal otsustanud hakata valge naisena elama. Nende elud põimuvad ning maad võtavad kinnisideed, võimusuhted ja valed – nii need, mida räägitakse teistele, kui ka need, mida iseendale.