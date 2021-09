INTERVJUU ⟩ Marilyn Kerro telesaade tutvustab tüdrukut, kelle eelmine elu olevat lõppenud Estonial

«Marilyn Kerro elamise kunst» on tuntud selgeltnägija käsitlus inimeseks olemisest ja elamise viisist. Igas saates avab Eesti nõid teemasid, mis on loomulik osa meie igapäevaelust: saadetes räägitakse rahast, tervisest, kodust, lastest, tööst, sünnist ja surmast.

Kerro lubab, et igast saatest leiab keegi midagi, mida kõrva taha panna. «Ma arvan, et see saade ei ole, et ma lähen õpetama kuidas elada. Ma olen ka inimene, lihast ja luust, vaid pigem me lahkame need teemad kõik läbi ja räägime oma kogemusest.»