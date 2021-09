Apollo TV tuli välja äppidega Samsungi ja LG teleritele

Kui varasemalt oli Apollo TV-d võimalik kasutada Android ja iOS telefonides või tahvelarvutites ning erinevatest seadmetes veebis, siis nüüd on uue põlvkonna teleteenus äpi abil mugavalt ühendatav ka LG ja Samsungi uuemate nutiteleritega. Rakendus töötab Samsungi televiisorites, mis on välja antud aastal 2018 või hiljem, LG telerites alates 2019. aasta mudelitest.

Lisaks saab teenust kasutada äpina Android TV telerites või Apollo TV enda Android 4K digiboksiga. Olemas on ka Chromecast tugi. Digiboksi saab ühendada kõikide internetipakkujate võrku ja see sobib ka koju, kuhu kaabelinternet ei ulatu, töötades üle õhu.

Apollo TV tehnoloogiajuhi Martin Haviku sõnul on voogedastusplatvormid muutnud inimeste meediatarbimisharjumusi. Kvaliteetset telepilti soovitakse saada endale sobival ajal, endale sobivas seadmes. «Kätte on jõudnud uus ajastu teleteenuste turul, kus tarbija ei pea olema seotud oma teenusepakkuja internetiga ja isegi mitte digiboksiga. Klient ei pea ootama tehniku külastuskäiku, piisab teenuse tellimisest veebis ja selle kasutamisest äppides,» selgitas Havik.

Tema hinnangul võidab tehniliste platvormide mitmekesisusest eelkõige tarbija. «Läbi on saamas aeg, kus teleka vaatamine oli ühetaoline perekeskne tegevus ja puldi nimel käis võitlus. Üha enam on neid, kellel polegi televiisorit ja kes tarbivad telesisu teistes seadmetes. On inimesi, kelle jaoks on oluline, et meelelahutus oleks kättesaadav pikkade bussi- või rongisõitude ajal. Ent jätkuvalt on olemas suur hulk telegurmaane, kes tahavad oma lemmikseriaale ja -filme vaadata suurelt ekraanilt elutoas,» ütles Apollo TV tehnoloogiajuht.