Oskar Lutsu «Soo» jõuab kinodesse uuel aastal

«Oleme nüüd väga kannatlikud olnud ja leidsime jaanuarisse filmile kuupäeva, mille juurde tahame ka jääda,» ütleb produtsent Tanel Tatter. «Kasutasime segast ooteaega targalt ja töötasime filmi postproduktsiooni kallal, timmides kõik elemendid nii täpseks kui veel saab. Oleme veendunud, et Oskar Lutsu «Soo» on väärikalt ja paeluvalt ekraanile manatud. Igatahes filmitegijatel on suur ooteärevus peale korduvaid takistusi kodumaine film vaatajateni tuua.»