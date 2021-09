OTSEFOTOD JA BLOGI ⟩ EFTA gala esimesed auhinnad jagatud: võidukad «Kaks kanget Jaapanis» ja «Pealtnägijas»

«Viis aastat on möödunud esimesest EFTA galast ja mul on hea meel, et auhinnad on leidnud oma koha Eesti kultuurimaastikul. Kui viis aastat tagasi tuli vastata küsimustele, miks on EFTA-t vaja, siis tänaseks on alles jäänud vaid üks küsimus – kellest saavad tänavused võitjad?» kommenteeris Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp gala eel.

«Lisaks võitjate selgumisele ootab publik kindlasti ka Vanilla Ninja esinemist. Mul on väga hea meel, et just EFTA gala on see, mis toob armastatud tüdrukutebändi taas lavale. Eriti rõõmustab mind see, et bändiliige Piret Järvis-Milder on ka ise 2017. aasta EFTA laureaat, mis näitab, kui mitmekülgsete talentidega on tegu! Lisaks toob rahva ette oma uue singli ka lauljanna Eleryn Tiit. Nii et põnevust jagub kogu õhtuks,» kinnitas Sepp.