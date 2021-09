Et võita 10 000 eurot, tuleb võistlejatel ära arvata kuue võõra inimese vanus. Iga eksitud aasta võtab võidusummast maha teatud summa. Iga arvatava puhul on võistlejatel kasutada ka üks vihje. Mida täpsemad on arvajad, seda suurema summa nad võidavad.

Tänased mängijad Egerta ja Urmas tutvusid Tinderis ning nad sobivad endi sõnul kokku lausa ideaalselt. Tänaseks on nad kihlatud ja neil on vahva kärgpere. Enne pulmafotograafi ametit pidanud särav Egerta on nüüd hinnatud pulmakorraldaja ning tema kaasa Urmas aitab teda sellel teekonnal. Urmas on leidnud endale hobikutsumuse ja viib kokku armsaid paare.