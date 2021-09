UUS SAADE ⟩ Kanal 2 «Südamesoov» läheb head tegema Võrumaa suurperele

Esimene saade läheb saatejuht Keili Sükijaineni eestvedamisel külla Võrumaal elavale suurperele. Inge ja Timo võiksid juba aastaid tunda end mugavalt ja end vanavanemateks pidada, kuid on võtnud oma südameasjaks pakkuda kodu lastele, kes vajavad seda rohkem kui midagi muud. Nende kuus kasulast, kes on pärit kolmest erinevast suguvõsast, on kasvanud aastate jooksul tõeliselt ühtseks perekonnaks. Inge on teiste abistamisega tegelenud terve oma elu ja olnud lastekodulastega seotud juba kaks aastakümmet. Missioon teha head on kogu perekonna jaoks praegu nii südameasi kui vanemate töö. Inge ja Timo töötavad mõlemad ülemaailmse heategevusorganisatsiooni Päästearmee Võru korpuses. Nad hoolitsevad selle eest, et ümberkaudsetel vähekindlustatud peredel oleks toit laual ja lastel kõik vajalik olemas. Pere südamesoov täidetakse juba sel pühapäeval.