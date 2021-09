FOTOD ⟩ Oscarid soolas: Bradley Cooperist saab del Toro filmis karnevališarlatan

Searchlight Pictures'i stuudio toodetav film põhineb kirjanik William Lindsay Greshami 1946. aasta samanimelisel romaanil ning del Toro on öelnud, et tegu pole sedasorti filmiga, mida temalt võiks oodata – see olevat vähem temale omane õudus- ja fantaasiafilm ja rohkem klassikaline film noir, ehkki pealkiri justkui horroržanrile viitab. «Minu filmiga «Crimson Peak» juhtus nii, et publik läks kinno, oodates õudusfilmi. Tegu oli aga hoopis gooti romansiga, mida oli väga keeruline seletada. Kuid jah, «Nightmare Alley» filmis on üleloomulik element sees, aga tegevus toimub reaalsuses ning midagi fantastilist ei juhtu,» sõnas lavastaja Vanity Fairile.

Peaosas astub üles Bradley Cooper, kes kehastab endist karnevaliartisti Stanton Carlisle'i, kellest saab suures linnas tuntud silmamoondaja. Ehkki ta jätab mulje, et on meisterlik mõtetelugeja, põhinevad tema ovatsioone teenivad etteasted labastel laadatrikkidel. Tema järgmiseks rahalehmaks on igavlevad ja sensatsioonihimus rikkud, kelle sekka satub saatuslik naine – psühhiaater dr. Lilith Ritter (Cate Blanchett), kes on veendnunud, et mees on šarlatan ning võtab ette teda iga hinna eest paljastada, sattudes aga karnevalisulleri mõttemängude rägastikku.