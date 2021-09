KOHE KINOS ⟩ Peredraama «DNA» toob ekraanil kokku trobikonna Prantsuse filmitähti

Neige (Maïwenn) on õppinud mängleva kergusega elutsema koos oma tujuka ema (Fanny Ardant), egoistliku õe (Marine Vacht) ja alatasa ironiseeriva eksiga (Louis Garrel). Pereliikmed käituvad tsiviliseeritult vaid vanaisa juuresolekul. Kui kõigi poolt armastatud patriarh siitilmast lahkub, kaotab Neige jalgealuse. Alžeerias sündinud ja Pariisis surnud Emir elas pika ja värvika elu ning pärandas Neige'ile lisaks võitleja iseloomule ka küsimused oma identiteedi kohta, mis vaevavad mitmeid põlvkondi tänapäeva prantslasi. Neige otsustab teha DNA-analüüsi. Kuid ta süda leiab lahenduse juba enne testitulemuste saabumist.

Režissööri ja näitlejanna Maïwenni jaoks on see lugu väga isiklik, kuigi ta ei nimeta «DNAd» autobiograafiliseks filmiks: «Ei saa salata, et Emiri tegelaskuju meenutab mu vanaisa ja minagi olen Neige'i sarnane.»