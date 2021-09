VARSTI KINOS ⟩ Martin Scorsese esitleb: pingeline «Kaardimängur» sukeldub sõjaväelase süngesse hinge

William Tell (Oscar Isaac) on professionaalse kaardimängijana tegutsev endine sõjaväelane, kes kunagi ei võta suuri riske ning üritab samal ajal oma sünge minevikuga rahu sõlmida. Kui ühel päeval võtab temaga ühendust noor ja kärsitu Cirk (Tye Sheridan), kes tahab kätte maksta julmale Telli ülemusele major John Gordole (Willem Dafoe), taipab Tell, et ainus võimalus panna noort meest unustama kättemaksu, on näidata talle parema ja ilusama tuleviku võimalust. Tema aitamiseks on vaja võita palju raha ja mängida panustega, millest ta on seni üritanud hoiduda. Asja ei tee ka paremaks salapäraseid sponsoreid esindava La Linda (Tiffany Haddish) ilmumine ning tegelikult ka Telli enda sees peituvad kättemaksumõtted.