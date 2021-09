KOHE KINOS ⟩ «Petrovid gripi küüsis»: kui haigus annab argielule palavikulise ja paranoilise õhustiku

«Koomiksikunstnik Petrovil (Semjon Serzin) on palavik. Ta kondab ringi mööda eriti troostitut kaasaja Venemaa linnamaastikku ja haigus paneb ta liikuma ka eri dimensioonide vahel: tegelikkuses, fantaasiates, nägemustes, mälestustes. Meisterliku teostuse tõttu segunevad need tasandid kohati nii märkamatult, et vaatajana on raske mõista, millisest reaalsusest peaks kinni hoidma. Petrovi hullumeelse eksirännakuga paralleelselt hakkab selguma, et tema abikaasa (Tšulpan Hamatova) pole ka kaugeltki vaid lihtne raamatukoguhoidja, ning nende pojal on vaja alistada omad pained.