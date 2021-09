KOHE KINOS ⟩ «Boss Beebi» järjes toob uus imikülemus võõrdunud vennad jälle kokku

Aastad on möödunud ning vennad Templetonid – Tim (Taavi Tõnisson) ning tema Boss Beebist väikevend Ted (Raivo E. Tamm) – on suureks sirgunud ning teineteisest kaugenenud. Tim on abielus ning hoolitseb kodus laste eest. Ted on aga suurfirma jõuline juht, kelle arvates on kõige parem kingitus priske rahapakk või poni. Ühel päeval ilmub aga mängu uus Boss Beebi, kes toob vennad taas kokku.