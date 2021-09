TÜHISTATUD ⟩ «Sopranode» sarja eellugu Eesti kinodesse ei jõuagi

USA kvaliteettelekanali HBO ohtralt auhinnatud (sh parima draamasarja Kuldgloobus aastal 2000) seriaal «Sopranod» jutustas 6 hooaja vältel New Jerseys elavast Itaalia-Ameerika maffiaperekonnast, mille liidriks oli kadunud James Gandolfini kehastatud Tony Soprano. Sageli teleajaloo parimaks seriaaliks nimetatud «Sopranode» esimene osa jõudis eetrisse 10. jaanuaril 1999, viimane 10. juunil 2007 ning seda näitas ka ETV.

Warner Brosi «The Many Saints of Newark» rändab «Sopranode» kaasajas toimunud tegevustikust paarkümmend aastat varasemasse aega, mil Tony oli ise alles teismeline ning alles saamas oma maffiamehe tuleristseid. Pealkirjas viidatud pühakud on sõnamäng Moltisanti perekonnanimega, mis tähendab tõlkes paljusid pühakuid.