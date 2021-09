«Printsess Diana ja prints Charlesi abielu on jahtunud juba mõnda aega. Kuigi kuuldused üleaisalöömistest ja lahutusest kaiguvad juba üle riigi, on Sandringhami lossis kuninganna käsul välja kuulutatud jõulurahu. Süüakse, juuakse, käiakse jahil. Diana tunneb reegleid ja mängib kaasa, kuid sel aastal on miski temas teisiti,» kirjeldab filmi sündmustikku selle sünopsis.