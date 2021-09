VAATA SAADET ⟩ «Võimsad naised» homme: miks otsustas rase Keit Pentus-Rosimannus ministriks hakata?

Keit Pentus-Rosimannus on poliitikas saavutanud peaaegu kõik – ta on juhtinud Tallinna linnaosa, valitud riigikogusse ja pidanud kolm korda ministri ametit. Miks otsustas ta –olles ise lapseootel – võtta vastu Kaja Kallase pakkumise hakata rahandusministriks? Kuidas ta tõrjub poliitilisi ja isiklikke rünnakuid? Mida talle meenutab arm tema huule kohal? Ja kuidas reageerib ta saatetegijate poolt pakutud suurele üllatusele?

«Eesti poliitikas on naiste ajastu – meil on naispresident, naispeaminister ja valitsuses seitse naisministrit. «Võimsad naised» on viieosaline intervjuusaade, mille käigus saatejuht Mart Normet saab lähemalt tuttavaks viie naisega Eesti poliitika tipust, rääkides nii nende isiklikest valikutest ja poliitikast, mida seni on Eestis peetud pigem meeste maailmaks,» seisab saate tutvustuses.