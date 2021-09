Suri Prantsuse kino ikoon Jean-Paul Belmondo

Belmondo alustas näitlemisega teatris 1950ndatel ning suundus seejärel kinoekraanile. Esimene filmikuulsus saabus Jean-Luc Godardi lühifilmis «Charlotte And Her Boyfriend» (1958), laiem tuntus aga 1960. aasta gängsterifilmis «Consider All Risks». Tema kuulsaimateks filmideks said «Hingetu» (1960) ja lavastaja Philippe de Broca «Mees Riost» (1964).