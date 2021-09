Astrid Lindgreni «Röövlitütar Ronjast» saab teleseriaal

Seriaal esilinastub voogedastusplatvormil 2023. aastal ning kahe hooaja jooksul jõuab seriaal vaatajani 12 osana.

«Röövlitütar Ronja» lugu räägib noorest tüdrukust, kes elab röövlibande perekonnas keskaegses Skandinaavia lossis. Üles kasvades õpib Ronja, et ümberkaudne mets võib olla maagiline ning mõnikord ka ohtlik koht, täis eriskummalisi olendeid. Kui aga Ronja saab sõbraks rivaal röövlisalga poisiga Birk, algab tõeline tüli röövliperede vahel. Kui samal ajal tahetakse röövlipered üldse sealt kandist minema ajada, põgenevad Ronja ja Birk hoopistükkis metsa, et omal käel hakkama saada.

Astrid Lindgren on üks maailma tõlgitumaid autoreid, kelle sulest on tulnud üle 75 raamatu. Tema kirjutisi on tõlgitud üle 100 erinevasse keelde, müüdud üle 165 miljoni eksemplari ning tema loodu ainetel on valminud üle 70 filmi või teleseriaali. Lisaks Röövlitütar Ronjale on Lindgreni tuntumad tegelased veel Pipi Pikksukk, Vahtramäe Emil ning Bullerby lapsed.

Sarja toodavad Põhjamaade voogedastusettevõte Nordic Entertainment Group (NENT Group) koostöös Astrid Lindgren Company ja Filmlance International'iga.

«Ronja enesekindlus ja komplekssus teevad temast ühe minu lemmiktegelaskuju läbi aegade,» kommenteeris NENT Groupi sisujuht Filippa Wallestam. «See on klassikaline lugu tugevast ja iseseisvast neiust, kes on alati oma ajast eest. Samuti on see lugu sõprusest, looduslähedusest ning eelarvamustest ja nende küsitavusest – need on ka täna kõik väga relevantsed teemad. Seetõttu on privileeg töötada nii tugeva loomesüsteemiga, et tuua «Röövlitütar Ronja» Viaplay vaatajateni üle maailma. See projekt on ehe näide sellest kui kiiresti ambitsioonid täituvad,» lisas Wallestam.

Astrid Lindgren Company tegevjuhi Cilla Nergårdhi sõnul on nende jaoks kõige olulisem kunstiline kvaliteet. «Meie eesmärk on teha alati koostööd parimatega, just nagu Astrid seda ise kunagi tegi. Oleme töötanud lähedalt koos selle projekti loometiimiga ning oleme veendunud, et «Röövlitütar Ronja» uus versioon vastab täielikult seatud kõrgetele ootustele,» lisas Nergårdh.