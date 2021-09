«Kupee nr 6» võitis Jeruusalemma filmifestivalil peaauhinna

««Kupee nr 6» on kultuuripiire ületav teekonnalugu – lõbustav, nutikas ja erakordselt südantsoojendav. See on näide vabast kinost, mis prii piirangutest, kuigi selle kogu maailm mahub ühte rongivagunisse ja kus tekib eri kultuuride kokkupuude,» kommenteeris festivali žürii.