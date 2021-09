TREILER ⟩ Kenneth Branagh nostalgiline «Belfast» näitab tema lapsepõlve keset 1969. aasta mässu

Novembris ilmavalgust nägeva filmi peaosas on 10-aastane Jude Hill, kelle töölisklassi ema ja isa kehastavad tuntud iiri näitlejad – «Võõramaalase» staar Caitriona Balfe ja «50 halli varjundi» täht Jamie Dornan. See on lugu armastusest, naerust ja kaotustest poisikese elus keset ärevaid aegu – filmi tegevus leiab aset aastal 1969, mil Iirimaal puhkesid mässud, mis viisid kolm aastakümmet väldanud konfliktini. Kõrvalosas astub üles ka Judi Dench.