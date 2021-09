VAATA SAADET ⟩ «Võimsad naised»: Mart Normet usutleb Helle-Moonika Helmet

Helle-Moonika Helme on EKRE tuumikusse kuuluv kolme lapse ema, Riigikogu liige ja Tallinna linnavolikogu liige, magistrikraadiga ooperilaulja ja Suure-Lähtru mõisaproua. See on Helle-Moonika Helme «paraadpilt». Aga kui palju mõjutab see kunstnikuhingega naine Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna otsuseid ja mida kostab ta vastuseks neile, kes kritiseerivad EKRE kõnepruuki?

Kanal 2 intervjuusari «Võimsad naised»: Helle-Moonika Helme FOTO: Karmo Ruusmaa

«Eesti poliitikas on naiste ajastu – meil on naispresident, naispeaminister ja valitsuses seitse naisministrit. «Võimsad naised» on viieosaline intervjuusaade, mille käigus saatejuht Mart Normet saab lähemalt tuttavaks viie naisega Eesti poliitika tipust, rääkides nii nende isiklikest valikutest ja poliitikast, mida seni on Eestis peetud pigem meeste maailmaks,» seisab saate tutvustuses.

Iga saade on pühendatud ühele võimsale naisele: Yana Toom Keskerakonnast, Marina Kaljurand sotsiaaldemokraatidest, Riina Solman Isamaast, Helle-Moonika Helme EKREst ja Keit Pentus-Rosimannus Reformierakonnast.

Kas Marina Kaljurannast saab uus Eesti president? Miks Riina Solman koguaeg tülide keskele satub? Milline on Helle-Moonika Helme roll EKRE tagatoas? Miks sunnib Keit Pentus-Rosimannus meid kärpima ja säästma?

«Mina olen naiste fänn. Ma usun, et naised suudavad vaadata oma egost kaugemale ning hoiduda niisama kraaklemisest,» selgitab saate autor ja saatejuht Mart Normet. «See on omamoodi sümboolne, et nüüd, mil Eesti iseseisvusest täitub 30 aastat, on naiste roll Eesti ühiskonna kujundajatena suurem kui kunagi varem.»