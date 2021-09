Kuidas saadakse hakkama ilma elektri ja kanalisatsioonita Tallinna külje all Soodevahes. Miks on Tartu Hiinalinna asukad stressis? Kuidas käib aga elu pilpakülade kuningriigis Narva-Veneetsias ja kas tõesti on neile lubatud rohkem kui soodevahelistele ja hiinalinlastele?