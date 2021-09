Taani kuninganna sai Netflixi filmis üllatava tööotsa

Kuninganna ülesandeks on luua režissöör Bille Augusti lavastatavale filmile dekoratsioonid, vahendab The Hollywood Reporter.

Tegu ei ole siniverelise esimese tellimustööga: kuninganna on tuntud maalikunstnik ja illustraator. Tema joonistused ehtisid pseudonüümi Ingahild Grathmer all 1970ndatel välja antud «Sõrmuste isanda» raamatuid ning ta on disaininud kostüüme Taani kuningliku balletiteatri etendustele ning mitmele Taani filmile ja teleseriaalile.

Kindlasti saab tegemist olema aga kuninganna seni suurima tööga publikuarvu mõttes, kuna Netflixil on üle 200 miljoni telliha 190s riigis üle maailma.

Film põhineb Karen Blixeni raamatul ning jutustab muinasloo Babenhauseni kuningriigis elavast noorest armueksperdist, kes palgatakse troonipärija tulekut kindlustama. Ta õpetab kroonprintsile armukunsti ja võrgutamist, ent plaan lendab vastu taevast, kui tulemusena sünnib printsile abieluväline laps.

«Kuninganna on loonud filmi jaoks fantastilised dekoratsioonid, millel on filmi üleüldises visuaalis domineeriv roll. Soovime luua suurejoonelise filmi, mille visuaalses universumis on huumorit, elegantsi, muretust ja burkleski,» sõnas filmi lavastaja.

«Karen Blixeni lood on mind alati paelunud, sest need loovad oma kujutlusvõimega väga esteetilise elamuse ning mul on suur rõõm selles projektis kaasa lüüa,» kommenteeris kuninganna Margarethe II.