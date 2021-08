TULEKUL ⟩ Cannes'is laineid löönud lesbinunnade draama «Benedetta» jõuab Eesti kinodesse

Hollandi filmilavastaja Paul Verhoeveni («Ürgne instinkt») uus provokatiivne linalugu jutustab keelatud armastusest, sügavast usust ja võimuahnusest 17. sajandi Itaalia nunnakloostris, kuhu saabub siiralt usklik tüdruk Benedetta. Tüdrukust sirgub neiu ja üha sagedamini hakkab ta nägema ilmutusi, väites ise, et need ilmutused on otse Jumalalt ja et ta on Jeesuse pruut. Nii kloostris kui ka väljaspool selle müüre hakkavad liikuma jutud, et kes see müstline Benedetta tegelikult on – Jumala poolt väljavalitu või isehakanud petis? Sündmused eskaleeruvad, kui Benedettal tekib romantline suhe teise noore noviitsiga ning see avalikuks tuleb.