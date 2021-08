Täna õhtul stardib Kanal 2s sügishooaeg ning seda uues kuues – värskenduse on saanud telekanali logo ning saadete vahel mängib uus ekraanigraafika.

Kanal 2 uuendatud logosse on sisse põimitud kahe elemendi kokku sulamine, joonistades välja numbri 2 silueti. Kanal 2 uue visuaalse identiteedi kujundas Markko Karu, animatsioonide eest kandsid hoolt Karri Kaljend ja Anti Rannus. Uue helikujunduse on loonud Ivar Must.