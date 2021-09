Ameerika näitleja Jake Gyllenhaal astub peagi üles pingelise Netflixi originaalpõneviku «The Guilty» peaosas. Rangelt võttes on asi originaalsusest muidugi kaugel, sest see on Hollywoodi kohandus 2018. aasta taanlaste rohkelt tunnustust pälvinud samanimelisest filmist.