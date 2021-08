Endine «Üksinda kodus» lapstäht Macaulay Culkin, kes juba aastaid suurest filmitööstusest eemale on hoidnud, tegi paari päeva eest comeback'i USA telekanali FX menukas antoloogiaseriaalis «American Horror Story» – ja see on vallandanud ühismeedias suured rõõmuhõisked.