ARUTELU ⟩ Eesti filmieksperdid Sirbis: kas Eesti filmi ootab lõpp?

Sellest, miks on Eesti filmi olukord praegu kriitiline, räägivad usutluses Eesti filmi instituudi juht Edith Sepp , filmiprodutsendid Riina Sildos ja Ivo Felt ning režissöör Marko Raat . Vestluse viis läbi filmikriitik Tristan Priimägi .

«Eesti filmist on viimastel aastatel olnud juttu üsna eufoorilises võtmes. Olukord, kus Eesti filmid on olnud kolm korda Oscarite lühinimekirjas, oleks kümme aastat tagasi kõlanud täieliku utoopiana – korra jõudsime isegi nominatsioonini. 2019. aastal tuli Eestisse võtteid tegema järgneva aasta üks suuremaid Hollywoodi kassahitte «Tenet». Eelmisel sügisel võitis German Golubi «Mu kallid laibad» tudengifilmide Oscari ja vaid paar kuud tagasi pääses Eesti osalusel tehtud film «Kupee nr 6» üldse esimest korda Cannes'i filmifestivali võistlusprogrammi, kus võideti lausa festivali teine auhind, Cannes'i grand prix. Selles valguses on lausa arusaamatu praegune plaan kärpida 2022. aasta riigieelarves filmide tootmistoetust peaaegu poole võrra. Kuidas üldse saaks veel tõestada Eesti filmitööstuse taset ja konkurentsivõimet?» küsib Priimägi.