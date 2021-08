ÜLEVAADE ⟩ Mida huvitavat pakub vaatamiseks ETV sügishooaeg?

«ETV on osa Eesti ühiskonnast ja eestlaseks olemisest ning see peegeldub ka algava sügishooaja programmis,» märgib ETV peatoimetaja Marje Tõemäe. «Uued saated lähevad Eesti elu keskele ja uurivad, mis on inimestel südamel ja mureks. Lisaks jagame praktilist nõu, rõõmustame muusikaliste üllatustega ning toome vaatajateni kõik sügise olulised sündmused. Stardijoonel on valmis ka kõik ETV lipulaevad!»